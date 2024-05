Turniej Hubi Cup 2024 rozpoczyna się już w najbliższą sobotę 25 maja we Wrocławiu i potrwa 4 dni. Polski Związek Tenisowy przyznał mu status Super Serii, najwyżej ocenianego turnieju w kategorii wiekowej dzieci do 12 lat. Główną nagrodą dla finalistów gry pojedynczej dziewczynek i chłopców, podobnie jak przed rokiem, jest wyjazd na zawodowy turniej ATP 500 w Halle w Niemczech ufundowany przez Huberta Hurkacza, obecnie zajmującego 8. miejsce w rankingu ATP. W ramach akcji społecznej #PijKranówkę!, organizowanej przez Miasto Wrocław, zachęcającej do picia wody z kranu zamiast wody butelkowanej, podczas turnieju na kortach stanie beczkowóz z wodą kranową. Waterdrop pragnie wspierać młodych sportowców. Marka ufundowała dla uczestników turnieju butelki wielokrotnego użytku, aby promować zdrowe nawyki związane z nawadnianiem.

– Bardzo cieszę się, że w tym roku odbędzie się kolejna edycja Hubi Cup. Finaliści tego turnieju będą mieli okazję zobaczyć mnie i innych zawodników w Halle podczas turnieju ATP 500 na trawie. Staramy się zorganizować jak najatrakcyjniejszy turniej dla dzieci, któremu towarzyszyć będzie świetna atmosfera. Zależy nam, by młodzi uczestnicy cieszyli się z rywalizacji na korcie i dobrze bawili się poza nim – mówi Hubert Hurkacz.

– Wsparcie turnieju Hubi Cup 2024 to kolejny krok Waterdrop, skupiający się na edukacji na temat znaczenia picia wystarczającej ilości wody i pozytywnego wpływu, jaki wywiera ona na nasz organizm, podobnie jak regularna aktywność fizyczna. Chcemy podkreślać jak zdrowy styl życia jest ważny już od najmłodszych lat – mówi Henry Murray, CMO Waterdrop.

Hubi Cup to jeden z turniejów Super Serii – najwyżej punktowanego turnieju w kategorii wiekowej zawodniczek i zawodników do 12 lat. Swoją rangą zawody te plasują się za mistrzostwami Polski. Podczas konkursu kibice będą mieli okazję przyglądać się zarówno rywalizacji w singlu, jak i deblu dziewczynek i chłopców. Dla zawodników, ich trenerów i rodziców, a także wszystkich zainteresowanych, organizatorzy przygotowali spotkanie z Przemkiem Piotrowiczem, trenerem przygotowania fizycznego Huberta Hurkacza i fizjologiem sportu Bartoszem Ochmanem. Zawody Hubi Cup odbyły się po raz pierwszy w ubiegłym roku z inicjatywy Huberta Hurkacza oraz Come-On Tennis Club Wrocław.